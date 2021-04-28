وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس بعيد القيامة

07:35 م الأربعاء 28 أبريل 2021
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس بعيد القيامة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

هنأ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر تعد نموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

محمد مختار جمعة البابا تواضروس عيد القيامة

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