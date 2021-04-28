لأهالي سوهاج.. 3 وسائل للتواصل مع الصحة حال الإصابة بكورونا

07:22 م الأربعاء 28 أبريل 2021
لأهالي سوهاج.. 3 وسائل للتواصل مع الصحة حال الإصابة بكورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب :أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، عن توافر ثلاث وسائل لمواطني محافظة سوهاج، للتواصل مع الوزارة، حال الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن لمواطني سوهاج التواصل مع مديرية الصحة بالمحافظة من خلال الرقم 0934600666. وحال وجود أي استفسارات حول فيروس كورونا يرجى الاتصال على الخط الساخن 105.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنه لتسجيل البيانات في خدمة الرسائل المجانية لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي، يرجى إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم 1440.

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