جامعة الأزهر تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري؛ بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ووجه مجلس الجامعة الشكر والتقدير لمؤمن متولي، أمين عام الجامعة السابق؛ لجهوده المخلصة خلال فترة عمله أمينًا عامًّا، مرحبًا بقرار تكليف مجدي عبد العزيز أبو سكين، الأمين العام المساعد، أمينًا عامًّا للجامعة.

ورحب مجلس الجامعة بانضمام كل من: الدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، بعد قرار تعيينهما.

وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة موافاة الجامعة بمعدل الأداء؛ لتعيين أوائل الكليات بناء على ذلك، ونبه على ضرورة إرسال إعداد الطلاب المتوقع قبولهم في كليات القاهرة والأقاليم في العام الدراسي "2021 - 2022" إلى مكتب تنسيق القبول,

ونبه بسرعة إرسال قواعد البيانات الخاصة بكل كلية؛ للانتهاء من ملف التحول الرقمي الذي قطعت الجامعة شوطًا كبيرًا فيه.

وحث جميع الكليات على المشاركة الفاعلة في مسابقة «جامعة خضراء» التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومسابقة «أفضل جامعة في مجال النشر العلمي»، و«أفضل جامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة»، كما حث عمداء الكليات على سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

ونبه مجلس الجامعة على عدة أمور؛ تضمنت مراجعة أوضاع المنتدبين من الداخل أو الخارج بشكل سنوي، مشددًا على أن الموافقة على الانتدابات أو الظهور الإعلامي يكون من خلال موافقات مجالس الأقسام، واعتماد ذلك من السلطات المختصة، شريطة أن يكون الانتداب في المحيط الجغرافي، ويراجع ذلك سنويًّا.

ووافق مجلس الجامعة على الاتفاق التنفيذي للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكليتي العلوم والهندسة، والمتضمنة المشاركة في مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.