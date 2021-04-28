"خطة النواب" تمهل "الصحة" أسبوعا لتوضيح كيفية مواجهة تفشي "كورونا" وتوفير سبل العلاج

مصراوي

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: لقد انعكست أزمة زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في محافظة سوهاج على مناقشات موازنة قطاع الصحة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضاف سالم، خلال بيان له اليوم الأربعاء: "أنا من سوهاج وكلكم متابعون ما يحدث على الأرض، ونشعر بما يواجه المواطنين"، مشيرًا إلى زيادة عدد الحالات ونسب الوفيات.

وتابع وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: "أتلقى عشرات التليفونات لمساعدة الناس في الوصول إلى جهاز تنفس أو أكسجين أو غرف عناية مركزة، ثم تطل علينا قيادات مديرية الصحة والجامعة بسوهاج ببيانات غير حقيقية ويقولون إن الأزمة ليست كذلك".

واتهم سالم المسؤولين في مديرية الصحة بالتسبب في زيادة نسب الإصابات والوفيات، قائلًا: "الناس استهانت وهؤلاء تسببوا في زيادة الإصابات والوفيات"، وتساءل مستنكرًا: "هل الذي يقول إن الإصابات أقل سوف يأخذ جائزة؟".

وتابع وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: فوجئنا بتخبط قيادات مديرية الصحة والجامعة بسوهاج في إدارة الأزمة وإصدارهم بيانات مخالفة للحقيقة في ما يتعلق بالأزمة وهو ما ترتب عليه زيادة عدد الإصابات والوفيات داخل المحافظة، وبناء عليه قامت الوزارة بالدفع بعشرات الأطباء وأجهزة طبية وأسرّة رعاية وأجهزة تنفس صناعي للمحافظة خلال الأيام الماضية للمساعدة في المواجهة، وهذا دليل كافٍ على عدم إبلاغ المسؤولين بسوهاج للوضع الحقيقي أمام قياداتهم ويتعين مساءلتهم عن ذلك.

وأشار سالم إلى ضعف الإمكانات الموجودة بمستشفيات محافظة سوهاج، وهو ما كشفت عنه الأزمة الحالية، وقد جاءت بيانات وزارة الصحة بأن عدد الأسرّة التي تمثل القوة الأساسية للمستشفيات الداخلي بلغ ١٣٩١ سريرًا حاليًّا منها ٨٨٣ سرير عزل كورونا.

وأكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان أن نصف هذه الأعداد لا يمكن التعامل معه كأسرّة عزل؛ لأن كل سرير يحتاج فعليًّا إلى نحو ١٠ أنابيب أكسجين وقوة بشرية من الأطباء والتمريض، وجميعنا يعلم العجز الكبير فيهما.

وأضاف سالم أن عدد أسرّة الرعاية الطبية بسوهاج كانت ١١١ سريرًا ووصلت الآن إلى عدد ١٧١سريرًا؛ منها فقط عدد ٦٥ بجهاز تنفس صناعي، في حين أن الاحتياج الفعلي لأسرة الرعاية بسوهاج طبقًا لبيانات وزارة الصحة يبلغ ٥٣٦ سريرًا.

واستكمل سالم: وعدد ١٣ سرير رعاية أطفال حاليًّا، في حين الاحتياج الفعلي يبلغ ٦٥ سرير رعاية أطفال؛ مما يشير إلى العجز الكبير بها.

وتساءل سالم: هل قيادات وزارة الصحة ترى أن هذه الإمكانات تكفي لمواجهة الأزمة ومتطلبات ٥.٥ مليون مواطن بمحافظة سوهاج؟

ووجه سالم تساؤلات إلى قيادات وزارة الصحة في ما يتعلق بمبلغ ٦٥ مليون جنيه مخصصة من برنامج تنمية الصعيد لمواجهة احتياجات مستشفيات سوهاج، ومسدد منها فعليًّا ٣٢.٥ مليون لوزارة الصحة، فضلًا عن مبلغ ٣٠ مليون جنيه مخصصة من مبادرة البنك المركزي لمتطلبات الصحة بسوهاج والمسددة فعلًا لوزارة الصحة.

وطالب وكيل لجنة الخطة بالبرلمان بضرورة تحديد المسؤولية عن المتسبب في تأخير توريد هذه الاحتياجات رغم ما نواجهه من أزمة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

واختتم سالم كلمته بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال بمستشفيات محافظة سوهاج؛ خصوصًا طما وطهطا وجهينة وجرجا ودار السلام، والتي بدء العمل بها منذ سنوات، ونحن في أشد الحاجة إلى دخولها الخدمة، على أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ كل هذه المطالب.

وتطرق سالم إلى ضعف الإجراءات الاحترازية داخل المستشفيات؛ في ما يتعلق بالتعامل مع المصابين وكذلك حالات الوفاة.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة الصحة بالإجابة عن كل تساؤلات النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، كتابة خلال الأسبوع المقبل، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ وحل هذه المشكلات.