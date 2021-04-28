بالصور.. تعرف على مصير الشيش التي يتم ضبطها في حملات التفتيش على المقاهي

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الإسكان: لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عدة صور لإعدام الشيش التي يتم مصادرتها من المقاهى والمولات المخالفة.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "ده مصير الشيش اللى يتم ضبطها في الكافيهات والمقاهى المخالفة حاليا.. حافظوا على نفسكم".

وكانت أجهزة المدن الجديدة بدأت حملات تفتيشية منذ 4 أيام لى المقاهي والمولات والمحال التجارية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمقاهي والمولات والمحال التجارية بالمدن الجديدة لمجابهة جائحة كورونا واستمرار الحملات والمرور الدوري بجميع المدن الجديدة.