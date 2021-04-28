خيم رمضانية ومطاعم كاملة العدد.. طلب إحاطة للتراخي في مواجهة مخالفي إجراءات "كورونا"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن زيادة التجمعات والخيم الرمضانية في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ.

وقال زين الدين: هناك كارثة تحدث كل يوم بسبب زيادة حجم التجمعات والسهرات الرمضانية بالخيام "كاملة العدد" والمطاعم وغيرها التي تنظم برامج منذ وقت الإفطار وحتى السحور، دون أي إجراءات احترازية.

وأشار النائب إلى أن استمرار حالة التراخي في عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس في ظل عودة الأعداد في الزيادة ينذر بأزمة تتطلب الحذر والحيطة.

وتساءل زين الدين عن دور أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة تلك التجاوزات، قائلًا: أين الرقابة على التجمعات؟ وأين نسب الحضور في هذه الأماكن؟ ولماذا لا تلتزم جميعها بمواعيد الإغلاق أو الإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات والتطهير.

وحذر عضو مجلس النواب من استمرار هذا التراخي في مواجهة حالة الاستهتار من بعض المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بزيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات؛ خصوصًا أننا مقبلون على عيد الفطر الذي تتزايد فيه التجمعات.

وأكد النائب أهمية أن تقوم الإدارات المحلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بدورها على الوجه الأكمل في مواجهة التجمعات المخالفة، والأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.