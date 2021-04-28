للمرة الثانية.. يقظة قائد قطار تنقذ السكة الحديد من كارثة بقليوب

كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفادي اصطدام القطار رقم 906 الإسكندرية / القاهرة، أثناء المسير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 21.

وقالت السكة الحديد في بيان الأربعاء، أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية / القاهرة يوم 27/4/2021 فوجئ قائد القطار أثناء المسير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 21 ما بين سنديون وقليوب، وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام العربة وتفادى وقوع الإصطدام بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات.

وطالبت السكة الحديد، قائدي المركبات توخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والإلتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

وكان قائد قطار النوم رقم 86، تفادى الاصطدام بجرار زراعي يحمل قصب، اقتحم قضبان السكة الحديد بأسوان.