إجراءان مع الحي.. ٣ خطوات عليك القيام بها لاستخراج ترخيص بناء جديد

02:10 م الأربعاء 28 أبريل 2021
إجراءان مع الحي.. ٣ خطوات عليك القيام بها لاستخراج ترخيص بناء جديد

تراخيص البناء

كتب- محمد نصار:

تبدأ المحافظات تطبيق منظومة البناء الجديدة لفترة تجريبية محددة بشهرين تبدأ من الأول من مايو وتنتهي في نهاية يونيو سيبدأ التطبيق الدائم للاشتراطات الجديدة بداية من الأول من يوليو.

وقيدت المنظومة الجديدة دور المواطن في التعامل مع جهات إصدار تراخيص البناء وذلك من أجل القضاء على الرشوة والفساد.

وحددت المنظومة الجديدة الخطوات التي يقوم بها المواطن بنفسه لاستخراج ترخيص بناء في النقاط التالية:

١- يتقدم المواطن بطلب الحصول على بيان الصلاحية بالمركز التكنولوجي به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات من مركز معلومات شبكات المرافق.

٢- في حال الرغبة في إعداد الرخصة يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين والذي يقوم بإعداد ملف الترخيص كاملا ومرفق به عقد مشهر.

٣- يقوم المواطن بعمل عقد اتفاق مع المهندس المشرف والمقاول وتسليمه للمركز التكنولوجي قبل تسليمه الترخيص.

تراخيص البناء منظومة البناء الجديدة الاشتراطات الجديدة للبناء نقابة المهندسين

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