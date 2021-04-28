بدون جمهور.. الإنجيلية تستقبل وسائل الإعلام لنقل فعاليات احتفالها الرسمي بعيد القيامة

02:01 م الأربعاء 28 أبريل 2021
بدون جمهور.. الإنجيلية تستقبل وسائل الإعلام لنقل فعاليات احتفالها الرسمي بعيد القيامة

كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية

كتب- مينا غالي:

تستقبل كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، يوم السبت الموافق ١ مايو، من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، لنقل فعاليات الاحتفال الرسمي لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل".

وأعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر في وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، على أن يقتصر الحضور على السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

يأتي هذا فيما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتذارها للصحفيين والإعلاميين ومندوبي القنوات وكافة العاملين في المجال الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لأي من المناسبات الكنسية الحالية والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد.

وأوضحت الكنيسة في بيان لها أن التليفزيون المصري سيتولى بث قداس العيد مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها ان تنضم علي تردد التليفزيون المصري.

كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وسائل الإعلام عيد القيامة الطائفة الإنجيلية

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