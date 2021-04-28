مطار القاهرة: وصول ومغادرة 173 رحلة تحمل 18 ألف راكب.. اليوم

01:54 م الأربعاء 28 أبريل 2021
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 173 رحلة تحمل 18 ألف راكب.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الأربعاء، سفر ووصول 18 ألف راكب على متن 173 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية و"مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن صالات المطار تشهد خلال الـ24 وصول 88 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 11 ألف راكب، ومغادرة 85 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 7 آلاف راكب.

وتلتزم المطارات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا مصر للطيران

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