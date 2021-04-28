التموين تحسم اليوم مناقصة توريد زيت الطعام المحلي

كتب- محمد سامي:

تحسم الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المناقصة رقم 10 لسنة 2020 /2021 التي سبق وأعلنت عنها لتوريد زيت الطعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد" لطرحه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والتسليم خلال الفترة من 26 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.​