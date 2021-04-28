لتقديم مزيد من الخدمات.. "مصر للطيران" و"الطيران العماني" توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركتا "مصر للطيران" و"الطيران العماني"، اتفاقية مشاركة بالرمز بين الناقلَين الجويَّين الوطنيَّين، وذلك في إطار خطة الناقل الوطني بين مصر وسلطنة عمان؛ للتوسع في شبكة خطوطهما، وتقديم مزيد من الخدمات للمسافرين.

قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: شهد الطيران العماني تطورًا هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، جعلته في مصاف شركات الطيران العربية.

وأضاف أبو العينين أن "مصر للطيران" هي شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك الخبرة الهائلة التي مكنتها من تخطي العديد من الأزمات على مدار تاريخها، وبذلك فإن هذه الاتفاقية تأتي بين شريكين مميزين، وتضيف إلى شبكة خطوطهما بشكل كبير؛ حيث تتيح هذه الشراكة إلى "مصر للطيران" الوصول إلى نقاط أكثر بقارة آسيا، مثل مدينة صلالة بسلطنة عمان، وكراتشي في باكستان، وكولومبو في سريلانكا، وكذلك كوالالمبور في ماليزيا.

وقال المهندس عبد العزيز بن سعود، الرئيس التنفيذي للطيران العماني: لقد شكلت لنا التحديات التي تواجه كل شركات الطيران حول العالم، ومنذ بداية الوباء، فرصاً لخلق شراكات استراتيجية جديدة نتج عنها توفير شبكة متنامية من الوجهات، وبالتالي تقديم المزيد من الخيارات للمسافرين، إنه لمن دواعي سرورنا توقيع هذه الاتفاقية مع "مصر للطيران"، التي تتمتع بتاريخ حافل من النجاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الحضور الدولي القوي عبر عضويتها في تحالف ستار.

وأضاف ابن سعود: سيحظى المسافرون من خلال هذه الاتفاقية بخيارات سفر أكثر مرونة؛ لاكتشاف مصر، سواء أكانت رحلاتهم لأغراض العمل أو الترفيه، وعلى حد سواء تلعب الاتفاقية دورًا حيويًّا في مساعي الناقلين الدؤوبة لاستئناف عمليات السفر.

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" ستمنح مسافري الطيران العماني، إمكانية السفر على رحلات "مصر للطيران" المباشرة بين مسقط والقاهرة، وكذلك إلى عدد من نقاطها الداخلية؛ مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان والغردقة، بالإضافة إلى رحلاتها إلى مدينة كازابلانكا بالمغرب.

وجدير بالذكر أيضًا أن الرحلات متاحة على أنظمة حجز الشركتين.