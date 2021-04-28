تبدأ خلال ساعات.. الحكومة تعلن عدد أيام الإجازات الرسمية لـ3 أعياد

كتب- محمد نصار:

بحلول يوم الخميس الموافق الـ29 أبريل تبدأ أيام الإجازت لعدد من المناسبات الوطنية والأعياد، التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك حتي الاثنين الموافق 3 مايو القادم.

وينشر مصراوي تلك الإجازات الرسمية، كما أعلنتها الحكومة في بيانين رسميين:

الخميس

أعلنت الحكومة أن غدا الخميس الموافق 29 أبريل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد 25 أبريل، أما الجمعة، فهو إجازة رسمية أسبوعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

قرارات اليوم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم.

السبت

نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة لوحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

الاثنين

نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الأحد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك للحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.