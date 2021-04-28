اليوم.. سامح شكري يشارك في اجتماع خارجية الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.

يناقش الاجتماع التحديات الخارجية التي تواجة الدولة المصرية في العديد من الملفات منها ازمة ملف سد النهضة

يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل ٤ مايو.​