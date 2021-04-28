اليوم.. سامح شكري يشارك في اجتماع خارجية الشيوخ

12:02 م الأربعاء 28 أبريل 2021
اليوم.. سامح شكري يشارك في اجتماع خارجية الشيوخ

وزير الخارجية سامح شكري

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.

يناقش الاجتماع التحديات الخارجية التي تواجة الدولة المصرية في العديد من الملفات منها ازمة ملف سد النهضة

يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل ٤ مايو.​

سامح شكري لجنة الشئون الخارجية والعربية مجلس الشيوخ وزارة الخارجية

الخبر التالى:

مصدر حكومي: شرطان أساسيان في منظومة البناء الجديدة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الوزراء: 5 أيام إجازة رسمية من الغد بمناسبة 3 أعياد وتدبير احترازي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا