بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

11:21 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عدد من الملفات الهامة بالإضافة إلى مناقشة الوضع الصحي فى ضوء ما ستعرضه وزيرة الصحة حول تطورات الموجه الثالثه لكورونا، كما يتضمن الاجتماع استعراض نتائج اجتماع الأمس الخاص باعلان المرحلة الثانية من خطة الاصلاح الأقتصادي والاجتماعي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الموجه الثالثه لكورونا الاصلاح الأقتصادي

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