كورونا في 24 ساعة| بيان عاجل من الصحة.. وإمكانية تطبيق حظر التجوال​ وتحذير من شم النسيم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم سجيل 61 حالة وفاة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

كتب- محمد عبدالناصر:

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