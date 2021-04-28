بعد تكرارها.. السكة الحديد: تغليظ عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد لتصل للحبس

02:11 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
بعد تكرارها.. السكة الحديد: تغليظ عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد لتصل للحبس

أرشيفية

كتب - أسامة علي:

علق مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد على واقعة اقتحام جرار زراعي يجر مقطورة قصب، قضبان السكة الحديد، وكادت أن تسبب كارثة والاصطدام بقطار النوم رقم 86.

وقال المصدر، لمصراوي، أن تكرار مثل هذه الوقائع يؤكد أن هناك تهاون من المواطنين تجاه السكة الحديد، وأنه سيتم القضاء على هذه الظواهر من خلال تنفيذ القانون وتعليم العقوبات على مرتكبيها.

وأضاف المصدر أنه سيتم تغليظ عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد، لتحقيق الردع ضد المتهاونين، مؤكدًا أنه لن يتم الاكتفاء بعد ذلك بالغرامة المالية فقط.

وأوضح المصدر أنه حال ارتكاب أي شخص مثل هذه الوقائع سيتم عمل محضر ومحاكمة، وليس توقيع غرامة فقط، ويتم الانتهاء الأمر، موضحًا أن هذا لم يردع ولم يوقف تكرار هذه الكوارث.

وأشار إلى أن سيتم تكثيف حملات التوعية بمخاطر اقتحام المزلقانات او العبث بمعدات السكة الحديد أو القطارات أثناء مسير القطار. ​

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