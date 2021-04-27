وصول مبعوث الأمم المتحدة للسلام في أولى زياراته لمصر
كتب - محمد عبيد:
وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، تور وينسلاند المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قادما من الأردن في زيارة لمصر، تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى منذ تعيينه ديسمبر الماضي ليبحث خلالها آخر تطورات عملية السلام.
ومن المقرر أن يلتقي "وينسلاند "، خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية لبحث آخر التطورات بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط على ضوء الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.
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