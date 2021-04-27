استمرار التخفيضات.. قرارات جديدة لـ"المجلس الأعلى للآثار"

أعلن المجلس الأعلى للآثار اتخاذ عدد من القرارات لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الآثرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، وتنشيط حركة السياحة الثقافية.

ووافق المجلس - في اجتماع مجلس إدارته الأخير - على استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات والزائرين من المصريين والعرب المقيمين بنفس أسعارها التحفيزية، لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الآثرية المفتوحة للزيارة، وخاصة الطلاب من جميع المراحل التعليمية لربطهم ببلدهم وحضارتها العريقة مع تعديلات بسيطة في أسعار تذاكر زيارة المصريين لبعض المتاحف والمناطق الآثرية.

وأوضح المجلس أن تصاريح الزيارة السنوية تتضمن ثلاثة أنواع، هي: تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة 400 جنيه سنويا، وتصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية بتكلفة 50 جنيها سنويا، وتصاريح لطلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة 125 جنيها سنويا، والتي تسمح لحاملها بزيارة جميع المتاحف والمواقع الآثرية المفتوحة للزيارة ما عدا زيارة مقابر كل من الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني بوادي الملوك ومقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر وأهرامات الجيزة من الداخل، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالرماية.

وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائري المتاحف والمناطق الأثرية والعمل على تطويرها، وافق مجلس إدارة المجلس الآعلى للآثار على طلب الرعاية المقدم من البنك الأهلي المصري لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ببعض المتاحف والمواقع الأثرية بقيمة 20 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والبنك الأهلي المصري.

ولدعم القطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وافق مجلس الإدارة على الاستمرار في تقديم الإعفاء التام من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الآثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وذلك عن شهري مايو ويونيو القادمين.

كما تم أيضا التأكيد على القرار السابق لمجلس الإدارة بمنح تخفض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة لتكون بسعر الطالب الأجنبي، وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات (قنا والأقصر وأسوان) خلال شهر يونيو و يوليو وأغسطس، تشجيعا لحركة السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف.