طقس الـ48 ساعة.. حرارة شديدة ونشاط رياح والرطوبة تصل لـ75%
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الـ48 ساعة المقبلة ( الأربعاء- الخميس).
وقالت الهيئة إن طقس الأربعاء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا لطيف إلى معتدل على كافة الأنحاء.
وأضافت الهيئة، أن الحرارة تسجل على القاهرة 32- 17، السواحل الشمالية 27- 16، جنوب سيناء 33- 23، شمال الصعيد 33 - 21، جنوب الصعيد 37 - 28.
وتابعت الهيئة: "تكون الظاهرة الأبرز نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء".
وأشارت الهيئة إلى أن طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، لطيف ليلا إلى معتدل على كافة الأنحاء.
وأضافت الهيئة، أن الحرارة تسجل على القاهرة 36- 19، السواحل الشمالية 28- 17، جنوب سيناء 36- 24، شمال الصعيد 37 - 22، جنوب الصعيد 39 - 28.
وأكدت الهيئة أن الظاهرة الأبرز نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء".
وتسجل الرطوبة خلال اليومين 65% على القاهرة والوجه البحري و75% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، 55% على جنوب سيناء.
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