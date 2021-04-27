المعلمين تكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم

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كتب مينا غالي

كرم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حفظة القرأن الكريم من أبناء المعلمين والعاملين داخل النقابات الفرعية، بمحافظات القاهرة والجيزة و القليوبية، وذلك بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة.

شهد الحفل تكريم 52 من حفظة القرآن الكريم ، وعدد من الأطفال المكفوفين بتقديم شهادات تقدير ومبالغ مالية تحفيزا لهم.

وعبر الزناتي عن سعادته بالفائزين في هذا الحفل الكبير، مضيفا أنها دعوة تنافس في تعلم وحفظ كتاب الله، ودراسة الاعتدال والوسطية للدين الإسلامي، سائلا الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على هذا البلد المعطاء وعلى بلاد المسلمين كافة.

وأضاف نقيب المعلمين أن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التي تقوم على التعايش السلمي مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة في نفوسهم بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة.

في نهاية كلمته توجه نقيب المعلمين بالشكر لرؤساء النقابات الفرعية الذين حضروا التكريم مع طلابهم وكانوا حريصين على تقديم الدعم والمساندة كما توجه بالشكر أيضاً لرمضان يحيى مدير النقابة على حسن تنظيم تلك المسابقة سنوياً وإخراجها بشكل لائق ومميز لإدخال البهجة على التلاميذ وأسرهم.