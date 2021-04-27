مساعد وزيرة التخطيط يستعرض بـ"النواب" نصيب الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"

كتب- مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف على مبادرة "حياة كريمة"، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بخصوص مناقشة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لإقامة حياة كريمة بالقرى.

واستعرض حلمي ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للصعيد خلال العام المالي (21/2022)، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية تحقق معدل نمو بنسبة 34% مُقارنة بعام (18/2019)، في حين تحقق الاستثمارات الحكومية المُمولة من الخزانة العامة معدل نمو 50% خلال ذات الفترة.

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط، أن محافظة أسوان تستحوذ على 19.7% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد في (21/2022)، تليها سوهاج بنسبة 14.8%، وأسيوط 14%، قنا 10.9%، المنيا 8.5%، بني سويف 8%، الأقصر 6.5%، الوادي الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%.

وحول نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، أوضح حلمي أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التي تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

وتطرق مساعد الوزيرة والمشرف على مبادرة "حياة كريمة" إلى أهم المؤشرات التنموية بمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية من المبادرة، مبيناً أن 11 مليون مواطن في الصعيد ضمن المستفيدين من "حياة كريمة"، بنسبة 36.6% من إجمالي سكان الصعيد، في 873 قرية، بنسبة 61% من إجمالي قرى المبادرة.

وأشار حلمي إلى أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف في 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.