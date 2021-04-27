حدث في 8 ساعات| معلومات صادمة عن سلالة كورونا بالهند.. وإطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تختص بالإصلاحات الهيكلية، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس المصرية اليابانية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: