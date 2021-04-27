الصحة العالمية: تجاهل الكمامات أمر يبعث على القلق

01:57 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الصحة العالمية: تجاهل الكمامات أمر يبعث على القلق

ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك التزاما ضعيفا بارتداء الكمامات في بعض بلدان الإقليم على نحوٍ يبعث على القلق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021.

وأضاف أنه ليس في الإقليم شخصٌ واحد لم يتضرر من كوفيد-19، سواء كان مباشرًا أم غير مباشر، ولا يوجد شخص واحد لم يفقد أحد أحبَّائه، أو لم يسمع عمَّن فقدوا أفراد أُسرهم.

وتابع أن الواقعُ المُحزِن للمرضِ والموتِ يحيط بنا جميعًا، ويُخيِّم على حياتنا اليومية. لذا أدعو إلى استنهاض مسؤولياتنا الجماعية مجددًا بكل قوة على مستوى الحكومات، وعلى المستوييْنِ الاجتماعي والفردي، لحماية أنفسنا والآخرين.

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