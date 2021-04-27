لا تتهاونوا.. الصحة تنصح بارتداء الكمامة وغسل اليدين جيدا

01:54 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
لا تتهاونوا.. الصحة تنصح بارتداء الكمامة وغسل اليدين جيدا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذر فيه من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتطهير الأسطح جيدا، وغسل اليدين بالماء والصابون.

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وزارة الصحة ارتداء الكمامة غسل اليدين فيروس كورونا

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