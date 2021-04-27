لا تتهاونوا.. الصحة تنصح بارتداء الكمامة وغسل اليدين جيدا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذر فيه من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتطهير الأسطح جيدا، وغسل اليدين بالماء والصابون.