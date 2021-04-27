"كورونا" في تزايد.. جبالي يحذر النواب ويطالبهم بعدم المصافحة والعناق داخل القاعة

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم المصافحة والعناق داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبًا إياهم بالاكتفاء بالإشارة في التحية.

وأكد جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر، مطالبًا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء.

وشدد رئيس البرلمان على الأعضاء بأهمية التباعد قدر المستطاع، قائلًا: هذا المرض لا يعرف الهزل، والتعامل بالجدية معه يقلل مؤشر الإصابات.