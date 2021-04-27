محافظ القاهرة يتلقى لقاح فيروس كورونا
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كتب-محمد نصار:
تلقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.
وحث محافظ القاهرة المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا.
وأشاد محافظ القاهرة بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال للمواطنين علي مستوي القاهرة.
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