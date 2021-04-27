القوى العاملة: تحصيل 43 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، بلغت المستحقات نحو 10 آلاف و500 ريال سعودي، أي ما يعادل و43 ألفا و89 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير، كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "محمود .م ع.ب. م" لدى مؤسسة للمقاولات العامة بالرياض في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأكد الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المكتب لم يوفق في المساعي الودية لتحصيل مستحقات المواطن، فتم رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة وتم الحكم فيها لصالح المواطن، وتعذر تنفيذ الحكم فتم مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لمساعدة المواطن في تنفيذ الحكم الصادر له ضد المؤسسة.

وكشف الملحق العمالي، أن وزارة الخارجية أفادت بإصدار أمر صرف بثلاث شيكات لصالح المواطن بقيمة 10500 ريال سعودي.