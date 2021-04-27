القوى العاملة: تعيين 5913 شابًا وتوفير 1928 فرصة عمل بالشرقية

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5913 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 49 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1928 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وقال مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 305 عاملاً جديداً، كما تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 164 ألف جنيه لـ 73 عاملاً، تمثلت في 33 منحة مولود جديد، و 9 منح زواج، و 44 حالات وفاة عمال وأقارب، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ 9 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف الغمراوي، أن المديرية استخرجت 4118 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على ٤٦٠ منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير ٢٥٥ محضر سلامة و٩٠ حالة غلق إداري، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على ١١٦٣ منشأة، وأسفر عن تحرير ٢٢٦ محضراً، فضلاً عن التفتيش على ٢٣٨ منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير ١٤ محضراً لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، كما تم فض إضرابات وإعتصامات عمالية بـ ٤ منشات لـ ٦٠٠ عامل.

وفي مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية راجعت واعتمدت ٣٠٣ عقد عمل بالخارج، وراجعت ٢٨٠ تفويض ووكالة لشركات بها ٣٤٢ فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام ٤ تراخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد ١٤ ترخيصا لآخرين، واستخراج ٣ تراخيص عمل جدد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.