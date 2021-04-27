مصر للطيران: 20% تخفيضًا على رحلاتها الجديدة لربط المطارات الداخلية

10:37 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
مصر للطيران: 20% تخفيضًا على رحلاتها الجديدة لربط المطارات الداخلية

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح تخفيض 20%

كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، عن طرح تخفيض 20%، ومنح ضعف الأميال لركاب برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus ، وذلك على أسعار رحلاتها الجديدة التي تم الإعلان عنها لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة، وتكون أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء بمناسبة التشغيل الجديد، وتماشيًا مع سياسة الدولة المصرية لتنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية، وربط المطارات المصرية ببعضها.

وأضافت أنه من المقرر أن تسير الشركة الرحلات بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزود بوسائل الرفاهية وخدمات الإنترنت، ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر موقع مصر للطيران الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

تخفيضات الرحلات مصر للطيران برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus مطار شرم الشيخ

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