كورونا في 24 ساعة| لقاح جديد في مصر ووضع كارثي في الهند

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث رئيس الوزراء، المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك.

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رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا- صور

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