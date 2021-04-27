​​رئيس "هيئة التعمير" يكشف خريطة زراعة الدلتا الجديدة.. وموعد تنفيذ المرحلة الثانية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وتيرة العمل بمشروع الدلتا الجديدة تتم وفقًا لجدول زمني موضوع مسبقًا، مشيرًا إلى أن تدشين المرحلة الأولى الخاصة بـ632 ألف فدان ستكون مطلع العام الجديد.

وقال الشحات، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تم التنسيق مع الوزرات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من توصيل المياه وهي مسؤولية وزارة الري، على أن الري الحديث هو وسيلة الري الوحيدة، موضحًا أن المساحة التي ستزرع في هذه المرحلة تصل إلى 2 مليون فدان.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة ليست جهة ولاية حتى الآن: "لكننا نمثل وزارة الزراعة ونشارك بالخبرات التي تمتلكها في المشروعات الصحراوية"، مؤكدًا أن الدلتا الجديدة ستكون أفضل من القديمة وستشهد مجمعًا صناعيًا تصديريًا عملاقًا.

وأضاف الشحات، أن المرحلة الثانية ستشهد زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح والفول البلدي والبنجر، لافتًا إلى أن توزيع المساحات يرجع إلى توجيه المحصول للداخل أم التصدير والظروف البيئة المناسبة، حيث إن المساحات مبشرة والمشروع سيكون طفرة زراعية كبيرة.

وأشار رئيس هيئة التعمير، إلى أن طرح المساحات للمستثمرين والشباب سيكون في المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة لإعلان الانتهاء من المشروع، في أكتوبر 2023 المقبل.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتدشين المشروع في مارس من العام الماضي من زراعة مليون فدان جديدة بالقرب من منطقة الضبعة.