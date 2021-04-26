​"مشروعات البرلمان": حل أزمة تراخيص عدد من وحدات الطعام المتنقلة بالجيزة

كتب- نشأت علي:

استقبلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، الشاب حسام جبر، صاحب مشروع "كافيه متنقل"، لحل مشكلة الترخيص لمشروعه، في إطار قانون وحدات الطعام المتنقلة.

واستمع رئيس اللجنة لجبر، وطبيعة مشكلته، بعد أن قرر استغلال عربته في عمل مشروع "كافيه متنقل"، لتصبح سيارته أشهر سيارة لعمل المشروبات الساخنة في مصر، وسبب عدم إصدار ترخيص له في إطار قانون وحدات الطعام المتنقلة، حيث أشار جبر إلى أنه سعى لإصدار ترخيص وفقًا للقانون والذي صدر في عام 2018، ولكنه لم يتمكن.

ويقول "حسام": "أنا شاب زي أي شاب خريج جامعة، حبيت لما آجي أعمل فكرة مشروع تكون فكرة جديدة بدأت مشروعي من سنة وشهرين وكانت فكرته إني أحط ماكينة أسبريسو في عربيتي، وفكرة المشروع إني بعمل المشروب اللي هتشربه قدام عينيك، ده غير عناصر الجذب اللي اعتمدت عليها من لون العربية وتيشيرتات اللي هو الزي الرسمي وغيره".

وأضاف أن هدفه أن يحصل على الترخيص ليمارس عمله بشكل قانوني، وأنه يريد أن يوافق حي الدقي على إصدار الترخيص وتسهيل إجراءاته، لافتًا إلى أنه يريد أن يعمل بشكل قانوني وسليم، وفقًا لقانون عربات الطعام المتنقلة.

وخلال اللقاء، تواصل رئيس اللجنة هاتفيًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأخطره بالمشكلة، وطلب منه التوجيه بإنهاء مشكلة الترخيص تفعيلًا لقانون وحدات الطعام المتنقلة، ولدعم ومساندة الشباب.

وقال مرعي، إن محافظ الجيزة، وجّه حي الدقي بسرعة فحص طلب الترخيص وإنهاء الإجراءات، وتم التواصل مع رئيس حي الدقي لاستقبال "جبر" وإنهاء إجراءات التراخيص.

وأضاف مرعي، أن اللجنة تهتم بالتواصل مع الشباب وتشجيعهم ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتشجيع على إقامة مشروعات عربات ووحدات الطعام المتنقلة، مؤكدًا أن اللجنة على استعداد للتواصل مع أي مواطن لديه مشكلة في إنهاء إجراءات ترخيص مثل هذه المشروعات طالما مستوفية للشروط القانونية.

وتابع مرعي: "نعمل من منطلق توجيهات القيادة السياسية بدعم ومساندة الشباب، والدولة كلها حكومة ومجلس نواب، حريصة على دعم الشباب، ودعم أي أفكار تساعد علي خلق فرص عمل للشباب".

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على ضرورة تفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة، على أرض الواقع، ووجهت جميع المحافظات بتفعيل القانون، نظرًا لأهميته في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، مؤكدًا أن أي تشريع يتم تفعيله ويحتاج للتعديل ويواجه عقبات في التطبيق، سيتم تعديله.