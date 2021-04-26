العدد أصبح 5.. مصر تعلن الموافقة على ترخيص لقاح جديد لكورونا

10:00 م الإثنين 26 أبريل 2021
العدد أصبح 5.. مصر تعلن الموافقة على ترخيص لقاح جديد لكورونا

لقاح كورونا فاك

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ؛ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية.

وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف، في بيان اليوم، أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقًا للقاحات "سينوفارم"، و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح أسترازنيكا AZD 1222.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

لقاح كورونا فاك هيئة الدواء المصرية شركة سينوفاك الصينية لقاح كورونا

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