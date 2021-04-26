"أخد الكلمة بدون إذن".. تفاصيل جديدة في واقعة طرد مندوب الصحة من البرلمان

09:29 م الإثنين 26 أبريل 2021
"أخد الكلمة بدون إذن".. تفاصيل جديدة في واقعة طرد مندوب الصحة من البرلمان

مجلس النواب

(مصراوي):

كشف نائب في البرلمان، تفاصيل ما حدث بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة الصحة، اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن طرد أحد ممثلي وزارة الصحة الحاضرين في اجتماع لجنة الصحة.

وقال البرلماني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الأمر بدأ عندما أخذ المندوب الكلمة بدون إذن، مشيرًا إلى أنه بعد مهاجمة أحد أعضاء لجنة الصحة وهو البرلماني ضياء الدين داوود لأداء وزيرة الصحة، طالب حسام أبوزيد، مسؤول الاتصال السياسي بالوزارة، بعدم مهاجمة الوزيرة معترضًا على ما قاله داوود والذي أيده جميع النواب.

وأوضح البرلماني الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نواب سوهاج أيضًا كانوا غاضبين لعدم حضور الوزيرة، رغم مطالبتهم بحضورها، وهو ما تسبب في الخلاف الذي أسفر عنه إخراج النواب لمسؤول الاتصال السياسي بالوزارة من اجتماع اللجنة.

وأضاف النائب، أن بعضًا من النواب انسحبوا أيضًا اعتراضًا على حديث داوود وعلى رأس المعترضين كان النائب مصطفى بكري.

وقررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، إخراج أحد مندوبي وزارة الصحة من اجتماع اللجنة بعدما تسبب في حالة غضب شديدة بين الأعضاء، بعدما طالب بعدم مهاجمة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

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مجلس النواب مندوب الصحة بالبرلمان اجتماع لجنة الصحة

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