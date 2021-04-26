وكيل "خطة البرلمان": موازنة السكة الحديد 40 مليار جنيه.. وبند التدريب 1.1 مليون جنيه فقط

(مصراوي):

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يثمن جهود التطوير التي تقوم بها الحكومة في تطوير هيئة السكة الحديد، مضيفًا أنه على جانب آخر يعتبر وزير النقل الحالي هو أكثر وزراء النقل حظًا لأنه يلقى دعمًا سياسيًا غير مسبوق من الدولة.

وأضاف سالم على هامش الجلسة العامة إن موازنة العام المالي المقبل، تتضمن خسائر متوقعة صفر لهيئة السكة الحديد، والتي كانت تبلغ سابقًا 13 مليار جنية سنويًا، ويرجع ذلك لفض تشابكات مالية للهيئة بلغت حوالي 100 مليار جنيه كانت تكلفة فوائدها سنويًا حوالي 13 مليار جنيه، فضلًا عن تحمل الدولة 5.5 مليار جنيه فرق تكلفة تقديم الخدمة وبناء عليه ننتظر انطلاقة كبيرة وواضحة للهيئة خلال المرحلة المقبلة.

ثم قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن شعار السلامة أولًا هو شعار كافة وسائل النقل في كل دول العالم، لذلك أضاف أنه من الضروري قيام وزارة النقل بوضع خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد، وأن يقل الاعتماد فيها على العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل، على أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تراقب ذلك طبقًا للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش، وأن تقدم الهيئة تقاريرها بشكل شهري لمجلس النواب والجهات المعنية.

وأشار سالم إلى ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري بالهيئة، فيما أبدى سالم اندهاشه من أن موازنة الهيئة المقبلة تبلغ 39.4 مليار جنيه، يبلغ بند التدريب فيها 1.1 مليون جنية فقط.

وطالب سالم وزير النقل بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من العمل في تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي،

وأكد سالم ضرورة التأمين على الركاب ضد الحوادث والمخاطر والتأمين على ممتلكات الهيئة.