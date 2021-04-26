حدث في 8 ساعات| 4 زيادات جديدة في الكهرباء تنتهي 2025.. وطرد مندوب "الصحة" من البرلمان
(مصراوي):
شهدت مصر اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها 4 تعليمات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن تنمية سيناء، واستعدادات بالكهرباء لتطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار، وبيان لرئيس الوزراء ووزير النقل في البرلمان، وطرد مندوب وزارة الصحة من اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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