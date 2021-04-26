حدث في 8 ساعات| 4 زيادات جديدة في الكهرباء تنتهي 2025.. وطرد مندوب "الصحة" من البرلمان

06:37 م الإثنين 26 أبريل 2021
حدث في 8 ساعات| 4 زيادات جديدة في الكهرباء تنتهي 2025.. وطرد مندوب "الصحة" من البرلمان

حدث في 8 ساعات

(مصراوي):

شهدت مصر اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها 4 تعليمات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن تنمية سيناء، واستعدادات بالكهرباء لتطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار، وبيان لرئيس الوزراء ووزير النقل في البرلمان، وطرد مندوب وزارة الصحة من اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الكهرباء السيسي فيروس كورونا وزارة الصحة تذاكر القطارات شبه جزيرة سيناء وفاة عبدالمنعم كاطو مصطفى مدبولي مجلس النواب حمادة الجبلاوي وزارة النقل

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