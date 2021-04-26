الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير الدولة للإعلام

القاهرة- (أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقبول الاستقالة المُقدَّمة من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولي بتفويض وزير النقل المهندس كامل الوزير في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء المنصوص عليها في المادة 20 من قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار رئيس الوزراء بالترخيص لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة إربان للتنمية والاستثمار"، يكون الغرض منها تنفيذ وصيانة المشروعات السكنية التي يقيمها الصندوق والأنشطة الاستثمارية الأخرى المرتبطة بتلك المشروعات.