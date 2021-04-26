أيهما أفضل.. المناعة الطبيعية ضد كورونا أم التطعيم؟

03:48 م الإثنين 26 أبريل 2021
أيهما أفضل.. المناعة الطبيعية ضد كورونا أم التطعيم؟

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

اعتبرت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات أفضل في الوقاية من فيروس كورونا المستجد من المناعة الطبيعية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الاثنين، إن المناعة تحدث بعد الإصابة بالمرض، مما يعرض الفرد للإصابة بمضاعفات المرض الخطيرة.

وأشارت إلى أن التطعيمات تساعد في الوقاية من الأمراض منذ مهدها.

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وزارة الصحة المناعة الطبيعية فيروس كورونا التطعيم ضد كورونا

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