أيهما أفضل.. المناعة الطبيعية ضد كورونا أم التطعيم؟

كتب - أحمد جمعة:

اعتبرت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات أفضل في الوقاية من فيروس كورونا المستجد من المناعة الطبيعية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الاثنين، إن المناعة تحدث بعد الإصابة بالمرض، مما يعرض الفرد للإصابة بمضاعفات المرض الخطيرة.

وأشارت إلى أن التطعيمات تساعد في الوقاية من الأمراض منذ مهدها.