4 زيادات جديدة تنتهي في 2025.. تعرف على أسعار شرائح "الكهرباء" خلال السنوات المقبلة

كتب- محمد صلاح:

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًّا لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المرتقبة بدءًا من يونيو المقبل، تمهيدًا لبدء تحصيلها وتطبيقها على المشتركين؛ سواء مستخدمي العدادات القديمة أو مسبقة الدفع.

ووفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه من المقرر رفع الدعم نهائيًّا عن فواتير الكهرباء في عام 2024، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء منتصف العام الماضي، بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، نظرًا للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، بأنه كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022، لافتًا إلى أن القرار سيؤدي إلى تحمل ميزانية الدولة 26.5 مليار جنيه، مؤكدًا أنه مع انتهاء الدعم سيتبقى دعم للشرائح الأقل استهلاكًا من خلال الدعم المقدم من الشرائح الأكثر استهلاكًا، وبشكل تبادلي.

وأكد المصدر أن الوزارة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين، مؤكدًا أنه تم إعلان أسعار شرائح الكهرباء حتى انتهاء مدة رفع الدعم نهائيًّا في يوليو 2025.

وفي ما يلي أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021- 2022 المرتقب تطبيقها بدءًا من يونيو المقبل:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (48 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (77 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (106 قروش).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات، لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

8- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2022- 2023

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (58 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (83 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (11 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (131 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم (136 قرشًا).

8- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2023- 2024

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (90 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (119 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (135 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم ( 136 قرشًا).

8- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2024- 2025

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (71 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (71 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (97 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (123 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (136 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، لا يحصلون على دعم (136 قرشًا).

8- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).