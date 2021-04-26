"نقل النواب": الباعة الجائلون سبب حادث سوهاج.. وعلى شرطة النقل مواجهة ما يحدث بالقطارات

02:57 م الإثنين 26 أبريل 2021
"نقل النواب": الباعة الجائلون سبب حادث سوهاج.. وعلى شرطة النقل مواجهة ما يحدث بالقطارات

النائب وحيد قرقر

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن لجنة النقل بالبرلمان مسؤولة مسؤولية تضامنية مع وزارة النقل في كيفية إصلاح مرفق السكة الحديد.

وأشار قرقر إلى أن الإقالة ليست الحل في مواجهة الحوادث التي تقع في السكة الحديد.

جاء ذلك خلال كلمة النائب للتعقيب على بيان وزير النقل كامل الوزير، بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: أصبحنا نضع أيدينا الآن على المشكلات الحقيقية التي تواجه ذلك المرفق المهم؛ وهو أمر مهم في خطوات الإصلاح.

وتابع قرقر بشأن ما طلبه الوزير من المجلس من معاونة تشريعية: أؤكد أن البرلمان منذ الفصل التشريعي السابق لم يتأخر في أي تشريعات مهمة ومطلوبة منه، وسيكون دائمًا مساندًا للدولة في أية خطوات إصلاح وتطوير.

وطالب وكيل لجنة النقل شرطةَ النقل والمواصلات؛ لتقوم بدورها في مواجهة ما يحدث بالقطارات، خصوصًا من الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن هناك تدخلات بشرية في الحوادث التي وقعت تتعلق بالباعة الجائلين الذين تسببوا في توقف قطار سوهاج.

النائب وحيد قرقر حادث سوهاج الباعة الجائلون شرطة النقل

الخبر التالى:

4 زيادات جديدة تنتهي في 2025.. تعرف على أسعار شرائح "الكهرباء" خلال السنوات المقبلة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كيف تتجنب مصر سيناريو كوفيد 19 الهندي؟.. أستاذ الصحة العامة يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا