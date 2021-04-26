"نقل النواب": الباعة الجائلون سبب حادث سوهاج.. وعلى شرطة النقل مواجهة ما يحدث بالقطارات

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن لجنة النقل بالبرلمان مسؤولة مسؤولية تضامنية مع وزارة النقل في كيفية إصلاح مرفق السكة الحديد.

وأشار قرقر إلى أن الإقالة ليست الحل في مواجهة الحوادث التي تقع في السكة الحديد.

جاء ذلك خلال كلمة النائب للتعقيب على بيان وزير النقل كامل الوزير، بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: أصبحنا نضع أيدينا الآن على المشكلات الحقيقية التي تواجه ذلك المرفق المهم؛ وهو أمر مهم في خطوات الإصلاح.

وتابع قرقر بشأن ما طلبه الوزير من المجلس من معاونة تشريعية: أؤكد أن البرلمان منذ الفصل التشريعي السابق لم يتأخر في أي تشريعات مهمة ومطلوبة منه، وسيكون دائمًا مساندًا للدولة في أية خطوات إصلاح وتطوير.

وطالب وكيل لجنة النقل شرطةَ النقل والمواصلات؛ لتقوم بدورها في مواجهة ما يحدث بالقطارات، خصوصًا من الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن هناك تدخلات بشرية في الحوادث التي وقعت تتعلق بالباعة الجائلين الذين تسببوا في توقف قطار سوهاج.