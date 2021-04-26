كيف تتجنب مصر سيناريو كوفيد 19 الهندي؟.. أستاذ الصحة العامة يجيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند خلال الثلاثة أيام الماضية غير مسبوقة.

وأضاف في لايف على موقع مصراوي، أن الهند أصبحت ثاني بلد بعد أمريكا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السبب في ارتفاع الإصابات بهذا الشكل يرجع إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أشد فتكًا من السلالات التي ظهرت في البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا.

وأوضح أن خطورة الطفرة الجديدة في الهند تكمن في أنها تتكون من طفرتين معًا وهما طفرتي جنوب أفريقيا والبرازيل، مما يصعب متابعتها، وهي أكثر قدرة على انتشار العدوى ولها أعراض شديدة.

ولفت إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذا الانتشار يرجع إلى التهاون في الإجراءات الاحترازية، والتكاسل، وهو الذي أدى إلى الانفجار الذي حدث حيث بلغت الإصابة في يوم واحد فقط حوالي 400 ألف حالة و 2000 وفاة، والنظام الصحي يقف عاجزا أمام هذا العدد الضخم.

ولتجنب مصر هذا السيناريو الكارثي في الهند، قال الدكتور عبداللطيف المر، إن في أخر 3 ايام بدأت الأعداد في تزايد مستمر واقتربت من 1000 حالة، موضحا أن أول 14 يومًا في رمضان كان هناك تجمعات وزحام شديد سواء في المولات أو المقاهي ولا يوجد أي مراعاة للتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ولا يوجد وعدم ارتداء الكمامة، والوضع ده غير مبشر.

وتابع: "احنا أمام عنق زجاجة وأخطر أسبوعين نظرًا لقدوم العيد واتجاه المواطنين لشراء مستلزمات وملابس العيد".

وأضاف: "أنا مش من أنصار غلق البلد والمصانع ولكن مع تشديد الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة".