نواب يعترضون على حديث أبو العينين.. ورئيس المجلس يسحب الكلمة منه
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب حالة من الاستياء بين الأعضاء بعد حصول النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على الكلمة للتعليق على بيان وزير النقل، المهندس كامل الوزير.
جاء ذلك خلال كلمة أبو العينين؛ للتعقيب على بيان وزير النقل، بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقام رئيس مجلس النواب بسحب الكلمة من أبو العينين، بعد اعتراض النواب بالقاعة على حصوله على الكلمة دون طلب مسبق.
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