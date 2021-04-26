وفاة كاهنين بمصر القديمة وعين شمس.. والبابا تواضروس ينعاهما

كتب- مينا غالي:

توفي مساء أمس الأب القمص ميخائيل ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بشارع درياس بمنطقة عين شمس، عن عمر قارب ٨٠ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت ٤٣ عامًا.

ولد الأب المتنيح يوم ٢٢ يونيو ١٩٤١، وسيم كاهنًا في ١٣ نوفمبر ١٩٧٧، ونال رتبة القمصية في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية، ولمجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب الفاضل القمص ميخائيل ميخائيل، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

كما توفي مساء أمس، الأب القمص يوحنا فؤاد كاهن كنيسة السيدة العذراء الدمشيرية بمصر القديمة عن عمر تجاوز ٦٤ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت ٣٢ عامًا.

ولد الأب المتنيح يوم ١٨ أغسطس ١٩٥٦، وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث في ١٨ يونيو ١٩٨٩، ونال رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في ٢ أبريل ٢٠١٣.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، ولمجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب الفاضل القمص يوحنا فؤاد، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.