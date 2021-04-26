الحكومة تحسم الجدل نهائيا بشأن زيادة أجرة المواصلات "نقل جماعي وسرفيس"

01:00 م الإثنين 26 أبريل 2021
الحكومة تحسم الجدل نهائيا بشأن زيادة أجرة المواصلات "نقل جماعي وسرفيس"

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين.

وقال المركز، في بيان، الاثنين، إنه تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وأوضحت التنمية المحلية أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "صوتك مسموع"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النقل الجماعي زيادة أجرة المواصلات أسعار البنزين الجديدة

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