مركز معلومات مجلس الوزراء يُصدر العدد الأول من مجلة " آفاق اجتماعية"

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مجلة "آفاق اجتماعية"، وهي سلسلة دورية شارك في إعدادها نُخبة من المفكرين والخبراء من داخل مصر وخارجها، تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا ذات الصبغة الاجتماعية التي تحظى بأولوية سياسية وأهمية اجتماعية.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز: تم اختيار موضوع "الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر" ليكون ملف العدد الأول من هذه الدورية، في ضوء ما تمثله تلك الصناعات من أهمية كبرى كمحرك لاقتصادات دول عديدة في أنحاء العالم، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، وإيجاد مصدر مهم للدخل القومي، كما أنها أحد مصادر القوى الناعمة للدولة.

وأضاف مساعد رئيس الوزراء، أن العدد الأول من المجلة ناقش موضوعات اجتماعية مهمة، من بينها "المغالطات في خطاب القيم"، و"المكتسبات السياسية للمرأة"، و"دور الحكومة في مواجهة ظاهرة العشوائيات"، وغيرها من الموضوعات الأخرى، لافتا إلى مشاركة كوكبة من الخبراء والمفكرين من داخل مصر وخارجها في الكتابة بهذا العدد؛ فمن داخل مصر حظيت المجلة بمقالات وموضوعات لكل من الدكتور أحمد زايد، والدكتور إسماعيل سراج الدين، والدكتور عماد أبو غازي، والدكتور معتز خورشيد، والدكتور سعيد المصري، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، والدكتور أيمن عبدالوهاب، كما تضمن العدد المقال الأخير الذي كتبه للمركز الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق.

ومن خارج مصر، شارك الدكتور ساري حنفي من الجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتور عبدالرحمن الشقير من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاركة المهمة من "جيريمي هوبكنز"، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف).

يذكر أن منظمة "اليونيسيف" أشادت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، بهذا العدد من دورية "آفاق اجتماعية"، التي أصدرها المركز.