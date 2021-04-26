وزير النقل للنواب: حوادث السكة الحديد سببها عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن

11:52 ص الإثنين 26 أبريل 2021
وزير النقل للنواب: حوادث السكة الحديد سببها عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

كتب- نشأت علي:

قال كامل الوزير، وزير النقل إن السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة؛ وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات؛ مما تسبب في توقف نقل البضائع.

وأكد الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أنه كان هناك 3 آلاف عربة مرّ على 50% منها أكثر من أربعين سنة، مشيرًا إلى أن هيئة السكك الحديدية كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، وأنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كل خطوط الشبكة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخردة كان تُباع بمزادات وهمية بـ"تراب الفلوس"، بالإضافة إلى العنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.

وأكد وزير النقل أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

كامل الوزير حوادث القطارات الإهمال هيئة السكك الحديدية

الخبر التالى:

وزيرة البيئة: هدفنا التحول نحو الأسمدة الصديقة للبيئة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:متى نرتدي الملابس الصيفية؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل نهائيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا