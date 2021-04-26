وزير النقل للنواب: حوادث السكة الحديد سببها عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن

كتب- نشأت علي:

قال كامل الوزير، وزير النقل إن السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة؛ وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات؛ مما تسبب في توقف نقل البضائع.

وأكد الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أنه كان هناك 3 آلاف عربة مرّ على 50% منها أكثر من أربعين سنة، مشيرًا إلى أن هيئة السكك الحديدية كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، وأنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كل خطوط الشبكة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخردة كان تُباع بمزادات وهمية بـ"تراب الفلوس"، بالإضافة إلى العنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.

وأكد وزير النقل أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.