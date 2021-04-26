بينها خدمات البناء.. 50 خدمة يمكن الحصول عليها عبر بوابة خدمات المحليات "رابط تسجيل"

11:44 ص الإثنين 26 أبريل 2021
بينها خدمات البناء.. 50 خدمة يمكن الحصول عليها عبر بوابة خدمات المحليات "رابط تسجيل"

محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التنمية المحلية منتصف عام 2020 بوابة خدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،.

وانطلقت البوابة بشكل تجريبي، لمدة شهرين بداية من شهر يوليو 2020 على أن يتم اعتبار البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات مستقبلاً هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية.

وتقدم بوابة الخدمات المحلية مجموعة من الخدمات وهي كالتالي:

1- خدمات البناء (12 خدمة).

2- خدمات المصاعد (2 خدمة).

3- خدمات الإشغالات (2 خدمة).

4- خدمات الإعلانات (1 خدمة).

5- خدمات السداد (6 خدمات).

6- خدمات المحال (6 خدمات).

7- خدمات أخرى (14 خدمة).

8- خدمات جبانات القاهرة (2 خدمة).

9- خدمات المركز الذكي (5 خدمات).

ويمكن الدخول على بوابة خدمات المحليات من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

وزارة التنمية المحلية خدمات البناء بوابة خدمات المحليات وزارة التخطيط والتنمية

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