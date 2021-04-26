متى نرتدي الملابس الصيفية؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل نهائيا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الوقت الحالي تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وتنخفض خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تختلف درجات الحرارة الكبرى عن الصغرى ويصل الفارق لـ15 درجة.

وأضاف شاهين لمصراوي: ستبدأ حالة الطقس في الاستقرار طوال اليوم بعد شم النسيم أي بعد أسبوع من الآن، والوقت الحالي ماينفعش نثبت نوعية ملابس واحدة، لكن لو بنسهر خارج البيت لازم يكون في جاكيت خفيف لعدم الإصابة بأي نزلات برد".

وأشار إلى أنه بعد عيد شم النسيم ترتفع درجات الحرارة الصغرى، وتصل لـ20 درجة، ويمكن وقتها الاعتماد على الملابس الصيفية، لذلك أنصح المواطنين بمتابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار.

وأوضح شاهين، أنه اعتبارا من اليوم الاثنين نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 إلى 7 درجات، حيث تسجل القاهرة 29 درجة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، حيث تتأثر هذه المناطق منخفض السودان الموسمي.

وأكد أن حالة الطقس خلال الاثنين والثلاثاء تكون مستقرة ومن الأربعاء المقبل نشهد ارتفاعا مرة أخرى في درجات الحرارة على أغلب المناطق، حيث تسجل القاهرة 33 درجة، ويوم الخميس تسجل 36 درجة، ويوم الجمعة تصل الحرارة لـ38 درجة.​