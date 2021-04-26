بقيمة تتجاوز مليار جنيه.. إنشاء 6 كباري ضمن محور شينزو آبي بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تعمل محافظة القاهرة في المرحلة الراهنة على الانتهاء من إزالة العقارات والأعمال المتعارضة مع مسار محور شينزو آبي الجديد والذي يمر بعدد من الأحياء المهمة بالعامة.

ووقعت محافظة القاهرة مؤخرا بروتوكول تعاون لإنشاء 4 كباري على مسار محور شينزو آبي في نطاق مدينة نصر بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه.

وتضمن هذا المشروع الضخم إنشاء الكباري التالية:

1- كوبري تقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المأمون.

2- كوبري شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل.

3- كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل.

4- كوبري تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والأمل.

كما وقعت محافظة القاهرة أيضا بروتوكول تعاون لإنشاء عدد 2 كوبري تقاطع جوزيف تيتو بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة في مجال الطرق وإنشاء محاور وكباري من لوضع نهاية للتكدسات المرورية التي طالما عانت منها العاصمة لعقود طويلة.